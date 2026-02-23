Attenti però a mettere il Monaldi alla gogna

Un genitore ha tentato di affidarsi all’Ospedale Monaldi di Napoli per un trapianto di cuore, ma ha incontrato numerosi problemi. La decisione deriva da una serie di errori riscontrati durante l’intervento sul piccolo Domenico, che hanno sollevato dubbi sulla competenza e sulla sicurezza dell’ospedale. La vicenda ha acceso un forte dibattito sulla qualità dei servizi offerti, mettendo in discussione la reputazione di uno dei centri più conosciuti nel settore dei trapianti pediatrici.

Quale genitore con un figlio in attesa di trapianto si rivolgerebbe oggi all'Ospedale Monaldi di Napoli nella speranza di ricevere un organo? Insieme alla catena di errori accaduti nella procedura chirurgica di impianto di un cuore al piccolo Domenico, è calata purtroppo anche un'ombra impietosa sulla professionalità, sulla sicurezza, sul prestigio e sulla dirigenza di uno dei più importanti ospedali del Mezzogiorno, specializzato nei trapianti pediatrici. Fino allo scorso Natale questo nosocomio era universalmente riconosciuto come un'eccellenza assoluta nel campo della cardiochirurgia, e il suo Centro Trapianti, animato da un gruppo di professionisti di grande esperienza e con uno sterminato patrimonio di competenze, era motivo di orgoglio non solo per Napoli, ma per l'Italia intera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

