Attacchi ai bancomat in crescita | come difendersi

Barnaby Jack ha dimostrato nel 2010 come i bancomat possano essere manipolati per erogare denaro senza autorizzazione, evidenziando vulnerabilità tecniche. La scoperta ha suscitato preoccupazioni crescenti sulla sicurezza dei dispositivi di pagamento automatico. Negli ultimi anni, gli attacchi ai bancomat sono aumentati, portando a furti e danni materiali significativi. Le tecniche degli hacker si sono evolute, rendendo più difficile la protezione delle apparecchiature. La questione resta al centro di molte discussioni sulla sicurezza digitale.

Nel 2010, durante la Black Hat Conference di Las Vegas, il ricercatore di sicurezza Barnaby Jack mostrò per la prima volta al pubblico come fosse possibile manomettere un bancomat per farlo erogare banconote senza limiti. L’esibizione era puramente dimostrativa, pensata per far emergere le vulnerabilità degli sportelli automatici e stimolare l’industria a rafforzarne la sicurezza. Oggi, quella tecnica ha lasciato il campo delle dimostrazioni ed è diventata una pratica criminale concreta. Un bollettino del Federal Bureau of Investigation (FBI) evidenzia come gli attacchi di “jackpotting” siano cresciuti notevolmente negli Stati Uniti: dal 2020 si contano circa 1. 🔗 Leggi su Billipop.com

Protocollo per prevenire attacchi ai bancomat: accordo tra forze dell’ordine e bancheLe forze dell’ordine, le banche e le istituzioni locali hanno messo nero su bianco un nuovo accordo per contrastare gli attacchi ai bancomat.

Come difendersi dai cyber attacchi: al via un corso gratuito che formerà esperti di sicurezza informaticaUn corso gratuito sulla sicurezza informatica si apre per rispondere all’aumento di attacchi hacker in Italia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Usa, attacchi cyber agli ATM in aumento. L’allarme dell’FBI; Assalto al bancomat a Valguarnera, il video del commando in azione; Bancomat, cresce il fenomeno del jackpoting: come funziona l'attacco; Bancomat sotto attacco: come funziona il malware che fa sputare contanti agli ATM.

Bancomat, cresce il fenomeno del jackpoting: come funziona l'attaccoNel 2010, durante la Black Hat Conference di Las Vegas, il ricercatore di sicurezza Barnaby Jack riuscì a manomettere un bancomat facendogli espellere banconote a raffica. All’epoca era una dimostrazi ... hdblog.it

Bancomat sotto attacco: il jackpotting torna a colpire e svuota gli ATM dall’internoNon è una scena da film. Alcuni bancomat stanno letteralmente erogando contante senza che venga inserita alcuna carta valida. È il ritorno del jackpotting, un ... tecnoandroid.it

Bancomat sotto attacco: come funziona il malware che fa sputare contanti agli ATM x.com

La devastazione dopo l’esplosione Ecco come si presenta piazza Principe Imperiale dopo l’assalto al bancomat https://cityne.ws/4ST65 - facebook.com facebook