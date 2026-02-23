Atlanta domina Brooklyn | 24-2 nella volata finale

Atlanta ha vinto contro Brooklyn grazie a una grande rimonta, guidata da Jalen Johnson. La squadra della Georgia ha recuperato punti nel quarto quarto, sfruttando alcuni errori degli avversari. La vittoria nasce dalla determinazione degli Hawks e dalla loro capacità di reagire in partita. Brooklyn ha tentato di resistere, ma non è riuscita a mantenere il vantaggio. La partita si è conclusa con un risultato sorprendente, lasciando i tifosi senza parole.

La sfida ha mostrato equilibrio fino al momento clou, quando è emersa la chiave della serata. All’8:01 del secondo tempo, Atlanta è stata sotto 102-91, ma ha reagito con un parziale 24-2 che ha ribaltato l’inerzia, messa in evidenza da una serie di errori di Brooklyn negli ultimi possessi. Nel tratto decisivo, Brookyln ha trovato difficoltà sui tiri dal campo e non è riuscita a trovare soluzioni efficienti dall’arco, chiudendo con 010 da tre nei minuti conclusivi. La svolta è arrivata grazie a un mix di protagonisti: Johnson ha accumulato una quota rilevante di punti nel momento decisivo, sfruttando la panchina e il gioco di squadra per mantenere il controllo dell’inerzia in attacco. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

