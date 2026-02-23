Atalanta-Napoli | rigore revocato e Conte esplode

Un rigore revocato ha scatenato l’ira di Conte durante Atalanta-Napoli, dopo che il 42° minuto del primo tempo aveva segnato il momento decisivo. Palladino si è visto annullare una possibilità di vantaggio, mentre l’allenatore napoletano ha protestato furiosamente con gli arbitri. La decisione ha acceso un acceso confronto tra le due panchine e ha movimentato la partita. La situazione resta calda, mentre i giocatori cercano di concentrarsi sul campo.

La rivincita di Palladino e l’ira di Conte: il rigore revocato che ha acceso la polemica. Il 42? del primo tempo segna il momento chiave della partita tra Atalanta e Napoli. Hojlund, l’attaccante danese del Napoli, si inserisce in area con una classica azione di sfondamento. L’intervento di Hien, difensore dell’Atalanta, lo blocca con un contatto duro tra ginocchia. L’arbitro Chiffi, senza esitazione, indica il dischetto del rigore. Ma la storia non finisce qui. Le proteste immediate della squadra di Palladino e di Hien, anche ammonito in quell’occasione, non lasciano presagire nulla di buono. Il Var entra in gioco e rivela una dinamica diversa: è Hojlund a cercare il contatto con la gamba di Hien prima di cadere a terra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Polemiche e discussioni hanno animato il post-gara di Atalanta-Napoli per il gol annullato a Gutierrez all’inizio del secondo tempo. Perché il check del VAR è stato velocissimo e l’arbitro Chiffi non è stato mandato al video a rivedere l’azione: https://fanpa.ge/Y - facebook.com facebook

L’intervento del Direttore Sportivo Manna a DAZN al termine di Atalanta - Napoli youtu.be/2c2l0E-ehMEsi… x.com