Atalanta-Napoli incredibile da Mediaset | Il gol di Pasalic è irregolare!

La televisione Mediaset ha dichiarato che il gol di Pasalic nell'incontro tra Atalanta e Napoli è stato considerato irregolare. Questa affermazione si basa su un'analisi delle immagini e delle regole del calcio, che secondo alcuni esperti non avrebbe rispettato i criteri necessari per essere valido. La decisione ha suscitato molte reazioni tra tifosi e commentatori sportivi. La discussione sui criteri di validità dei gol continua a dividere gli appassionati.

La sfida tra Atalanta e Napoli continua a far discutere anche a distanza di ore dal fischio finale. Dopo gli episodi legati al doppio contatto tra Hien e Hojlund e al gol annullato a Gutierrez, l’attenzione si sposta ora sulla rete di Pasalic. Durante la trasmissione Pressing su Canale 5, Graziano Cesari ha analizzato l’azione che ha portato al gol del centrocampista croato, sollevando dubbi pesanti sull’operato dell’arbitro Chiffi e del VAR. Un episodio che rischia di alimentare nuove polemiche in Serie A. La moviola di Mediaset accende il dibattito. Nel corso di Pressing, l’ex arbitro Graziano Cesari ha messo sotto la lente l’azione che precede il gol di Pasalic in Atalanta-Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

L’Atalanta rimonta e stende il Napoli con i gol di Pasalic e SamardzicL’Atalanta conquista tre punti contro il Napoli grazie a una rimonta decisa nella ripresa, dopo aver subito lo svantaggio iniziale.

Pasalic gol in Atalanta Napoli, tra i migliori in Serie A: ma Calhanoglu ha fatto meglio!Pasalic ha segnato un gol importante in Atalanta Napoli, un episodio che ha attirato l’attenzione tra i migliori della stagione.

