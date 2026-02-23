Atalanta-Napoli 2-1 pagelle – Un voto solo a Chiffi | zero Il punto è il peso politico e mediatico del Napoli
Chiffi ha assegnato un rigore discutibile durante Atalanta-Napoli, causando polemiche tra tifosi e analisti. La decisione influenzerà il risultato finale e accende il dibattito sui parametri arbitrali nelle partite di alto livello. La partita si è conclusa con una sconfitta per il Napoli, che contesta la correttezza di alcune decisioni dell’arbitro. La discussione si concentra ora sulla trasparenza e sulla coerenza delle valutazioni in campo. La vicenda rimane aperta e suscita molte reazioni.
Le pagelle di Atalanta-Napoli 2-1, a cura di Fabrizio d’Esposito. MILINKOVIC-SAVIC. In una partita finita a schifìo a causa di Chiffi può essere esercizio vano mettersi a dare i voti agli azzurri, ma il Napule di Bergamo merita decisamente delle valutazioni. Per quanto riguarda Zio Vanja, i due gol di testa subiti sanciscono una colpa morale collettiva: nella passata stagione era un evento impossibile. In ogni caso il portierone serbo fa due respinte decisive, una su Sulemana, l’altra su Scamacca – 6 BEUKEMA. La colpa morale collettiva sui due gol vale un voto in meno per tutta la difesa, anche per Sam il bistrattato che stavolta addirittura segna, con la cabeza, il gol dell’illusione indi stroncata dal biondo arbitro – 5,5 BUONGIORNO. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Atalanta-Napoli 2-1, Chiffi e Palladino condannano ConteL’arbitro Chiffi e l’allenatore Palladino hanno deciso il risultato di Atalanta-Napoli, conclusa 2-1.
L’Atalanta ribalta il Napoli che prende gol a difesa schierata e schiuma rabbia con Chiffi e VARPasalic e Samardzic segnano i gol che portano l'Atalanta a vincere contro il Napoli, che lamenta decisioni arbitrali contro le sue proteste.
Calvarese: “VAR sbaglia due volte, zero uniformità” Il dibattito sugli episodi di Atalanta-Napoli si arricchisce di un’analisi tecnica autorevole. Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, interviene sui social puntando il focus sull’utilizzo del VAR. “#AtalantaNapoli | Il VAR - facebook.com facebook
