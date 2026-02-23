Atalanta missione Champions | Scamacca e Samardzic in pole

L’Atalanta punta alla qualificazione in Champions League dopo aver affrontato diverse sfide questa stagione. La decisione di inserire Scamacca e Samardzic nell’undici titolare deriva dalla necessità di rafforzare l’attacco contro il Borussia Dortmund. Mercoledì 25 alle 18,45 a Bergamo, i nerazzurri scendono in campo per il ritorno dei playoff. Palladino deve ancora risolvere alcuni dubbi di formazione prima del calcio d’inizio.

CALCIO. Per il ritorno dei playoff contro il Borussia Dortmund, mercoledì 25 (alle 18,45) a Bergamo, Palladino deve sciogliere alcuni nodi di formazione. Ederson dovrebbe rientrare in mediana, in difesa ballottaggio Hien-Djimsiti Senza De Ketelaere e Raspadori e con alcuni dubbi di formazione. In vista del playoff di ritorno di Champions, mercoledì 25 febbraio alla New Balance Arena (18,45) contro il Borussia Dortmund, Raffaele Palladino deve sciogliere alcuni nodi, a cominciare dall'attacco, dove Scamacca potrebbe riprendersi la maglia da titolare al posto di Krstovic. Sulla trequarti, Zalewski dovrebbe essere confermato e accanto a lui salgono le quotazioni di Samardzic, in vantaggio su Sulemana e Pasalic.

Atalanta, Palladino cambia in attacco: Krstovic e Samardzic in pole col NapoliL’Atalanta ha deciso di schierare Krstovic e Samardzic dall’inizio contro il Napoli, domenica 22 febbraio a Bergamo.

È un’Atalanta arrembante e da Champions. Finalmente un Samardzic deciso e convintoSamardzic ha segnato il gol decisivo che ha permesso all’Atalanta di ribaltare il risultato contro il Napoli.

