Atalanta-Borussia Dortmund Champions League 25-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

L’Atalanta cerca di ribaltare il risultato contro il Borussia Dortmund dopo aver perso 2-0 all’andata nel playoff di Champions League. La squadra bergamasca affronta la sfida con determinazione, sapendo che serve una vittoria per passare il turno. I giocatori sono concentrati e pronti a mettere in campo tutto il loro impegno. La partita si gioca oggi alle 18:45, con i tifosi che aspettano un riscatto.

Anche l’Atalanta proverà a rimontare dopo la sconfitta dell’andata al playoff di Champions League, in cui aveva perso per 2-0 in casa del Borussia Dortmund. La Dea è in un ottimo momento dato che ha vinto 4 delle ultime 5 partite, ma quella persa è proprio al Westfalenstadion contro i tedeschi. Gli orobici sperano di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Borussia Dortmund-Atalanta (Champions League, 17-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Borussia Dortmund affronta l’Atalanta perché ha vinto la partita di qualificazione, e questa sfida si gioca al Westfalenstadion il 17 febbraio alle 21:00.

In Diretta- Atalanta vs Borussia Dortmund | Champions League 2025/26 | eFootball PES21 Simulation

Atalanta, missione Champions: Scamacca e Samardzic in polePer il ritorno dei playoff contro il Borussia Dortmund, mercoledì 25 (alle 18,45) a Bergamo, Palladino deve sciogliere alcuni nodi di formazione. ecodibergamo.it

Lo spagnolo José Maria Sanchez é l'arbitro scelto per dirigere Atalanta-Borussia Dortmund di mercoledì 25 febbraio (ore 18:45), ritorno dei playoff di Champions League. Juventus-Galatasaray (stesso giorno, ore 21) sarà diretta dal portoghese Joao Pinheiro. - facebook.com facebook

#ChampionsLeague, gli arbitri di #AtalantaBorussiaDortmund e #JuveGalatasaray: le designazioni x.com