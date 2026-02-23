Atalanta 2-1 Napoli e l’errore arbitrali | la ‘motivazione’ del mancato intervento del VAR

L’arbitro ha deciso di non intervenire sul gol dell’Atalanta, lasciando il risultato invariato dopo un’azione contestata. La decisione ha suscitato polemiche tra i tifosi e gli esperti, che evidenziano la mancanza di intervento del VAR in un momento chiave. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-1 per i bergamaschi, alimentando il discorso sulla gestione delle situazioni critiche in campo. La vicenda si arricchisce di nuovi dettagli sulla comunicazione tra arbitro e sala VAR.

La sfida tra Atalanta e Napoli, conclusa 2-1 per i bergamaschi, continua a far discutere per una serie di episodi arbitrali che hanno acceso il dibattito sulla mancata uniformità di giudizio. In attesa di chiarimenti ufficiali, la gara è finita sotto la lente d’ingrandimento, con particolare attenzione alle decisioni prese nei momenti chiave del match. Al centro delle proteste c’è soprattutto il gol annullato a Gutierrez, episodio che ha lasciato perplessi tifosi e addetti ai lavori. La domanda è una sola: perché il VAR non è intervenuto? La spiegazione fornita è che si trattasse di una “decisione di campo” dell’arbitro Daniele Chiffi, che avrebbe ravvisato un possibile fallo di Rasmus Højlund all’inizio dell’azione, rendendo quindi non correggibile l’episodio con l’ausilio della tecnologia. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

