Astensione e deliberazioni negli organi collegiali scolastici | quorum maggioranza e validità dell’approvazione del verbale

Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ha modificato le regole per l’astensione e le deliberazioni negli organi scolastici, perché garantisce decisioni valide solo con determinate maggioranze. Le scuole devono rispettare questi criteri per approvare i verbali e adottare decisioni, evitando che le riunioni siano invalide. La normativa specifica anche le condizioni in cui si può considerare valida l’assemblea. Le scuole devono seguire queste norme per mantenere la regolarità delle riunioni.