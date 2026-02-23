Assolto dopo la scenata agli agenti | Cresce la convinzione di impunità

Un uomo di Tolentino ha evitato l’arresto dopo aver reagito in modo violento a un controllo della polizia. La causa è stata la sua condotta troppo nervosa e aggressiva, che ha portato a una scena concitata con gli agenti. Nonostante l’intervento, il giudice ha deciso di assolverlo, ritenendo il fatto troppo lieve per procedere. La vicenda alimenta dubbi sulla percezione di impunità tra alcuni cittadini. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli abitanti del paese.

Dopo essere scappato all’alt e aver dato in escandescenze con la polizia, un tolentinate è stato assolto dall’accusa di resistenza per la tenuità del fatto. "La sentenza del tribunale di Macerata lascia sbigottiti" commentano Felice Romano, segretario nazionale del Sindacato unitario dei lavoratori di polizia, e Damiano Cioppettini, segretario provinciale della stessa sigla. Il fatto era avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 gennaio a Civitanova. Una pattuglia della polizia stradale aveva imposto l’alt a un’auto. Ma il conducente, un bancario 56enne di Tolentino, invece di fermarsi era fuggito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Scenata con la polizia, assolto dopo l’arrestoUn uomo ha causato un parapiglia con la polizia dopo aver tentato di scappare dall’alt.

Minneapolis, agenti federali uccidono un uomo in strada, cresce la rabbia in cittàA Minneapolis, un uomo è stato ucciso da agenti federali in strada, scatenando crescenti proteste in città.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Scenata con la polizia, assolto dopo l’arresto; Vittorio Sgarbi assolto per il caso del quadro rubato di Rutilio Manetti; OMICIDIO DI VIA DORMIGLIOSA: BARRIERE LINGUISTICHE E OMERTÀ. ECCO PERCHÈ È STATO ASSOLTO OJO; Ho vissuto sette mesi in carcere da innocente. Quella testimonianza dell’ex sindaco Callipo da leggere prima di votare al referendum.

Scenata con la polizia, assolto dopo l’arrestoUn bancario di Tolentino era stato accusato di lesioni e resistenza, ma l’agente non lo ha querelato e il giudice ha rilevato la tenuità del fatto ... msn.com

Quest’anno ricorre il 50esimo anniversario della strage di Alcamo Marina: per l’assassinio di due carabinieri fu condannato ingiustamente, sulla base di una falsa confessione estorta, Giuseppe Gulotta e assolto nel 2012, dopo 36 anni dall’arresto e 22 anni in x.com

Accusato di molestie su 17 pazienti: assolto allergologo Il processo a Palermo dopo la denuncia... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook