assi viari consumeranno 50 campi da calcio

“Facendo un paragone con gli studi tecnici effettuati per il tratto viario “BreBeMi” in Lombardia, la realizzazione degli assi viari nella Piana di Lucca comporterebbe un consumo di suolo diretto di almeno 54 ettari: per capire la proporzione, circa 50 campi da calcio. A questo si aggiungerebbe un consumo di suolo indiretto, per le opere accessorie, altrettanto rilevante, e lo spostamento e il un consumo di ghiaia di circa 4milioni di metri cubi: quanto l’intero volume dello stadio Olimpico”. Sono solo alcuni dati che sono emersi ieri nel corso dalla presentazione del volume di Paolo Pileri “Dalla parte del suolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L’industria e le carte da decifrare. Dai dazi, all’energia e gli Assi ViariL’industria toscana si confronta con sfide e opportunità, tra dazi, energia e infrastrutture.

Piana di Lucca: 50 campi da calcio a rischio, l’allarme consumoIl progetto di sviluppo infrastrutturale nella Piana di Lucca ha causato l’occupazione di oltre cinquanta campi da calcio di suolo agricolo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Assi viari, basta demagogia. Il sindaco di Capannori replica e conferma il ricorso al TarIl Comune di Capannori non ha alcuna intenzione di ritirare il ricorso al Tar sugli assi viari. E’ arrivata la replica del sindaco, Giordano Del Chiaro, all’ex assessore regionale Stefano Baccelli ... lanazione.it

Assi viari da integrare nella pianificazione territorialeIl caso degli Assi Viari è paradigmatico del dilemma dibattito tra conservazione ed evoluzione che ha sempre caratterizzato la nostra comunità. Lo scrive in una nota l’Osservatorio Locale del ... lanazione.it

Da lunedì il semaforo di nuova installazione dell’incrocio tra i due assi viari, verrà sincronizzato con quello posizionato in via Gabriele D’Annunzio in direzione piazza Verga, creando un’onda verde che permetterà al traffico in entrata di defluire - facebook.com facebook