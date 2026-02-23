ASML raddoppia potenza EUV | +50% chip senza nuove fabbriche

ASML ha aumentato la potenza dei macchinari EUV del 50%, permettendo di produrre chip più avanzati senza costruire nuove fabbriche. La causa di questo miglioramento è l’innovazione tecnologica introdotta nei loro sistemi, che permette di ottenere una maggiore precisione e velocità di lavorazione. Durante un test, un laser colpisce velocemente gocce di stagno fuso, dimostrando le capacità del nuovo impianto. Questa evoluzione potrebbe rivoluzionare la produzione di semiconduttori.

La rivoluzione dei 1.000 watt: come ASML cambia il futuro dei semiconduttori. In un laboratorio olandese, un laser colpisce gocce di stagno fuso a una velocità impressionante: 100.000 al secondo. Questo processo, apparentemente banale, rappresenta il cuore della rivoluzione tecnologica annunciata da ASML. La società ha raggiunto un traguardo cruciale: la potenza delle sorgenti EUV è stata portata a 1.000 watt, raddoppiando la frequenza delle gocce rispetto alle configurazioni precedenti. Questo salto tecnologico non è un dettaglio da manuale: è la chiave per aumentare la produttività del 50% entro il 2030. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Smartphones non hanno bisogno di più potenza ma di chip economiciQualcomm sta preparando nuove versioni di chip per smartphone.

Fabbriche e uffici, non è un paese per giovani: in Toscana un dipendente su tre ha più di 50 anniIn Toscana, il mercato del lavoro privato sta invecchiando rapidamente, con oltre un terzo dei dipendenti di età superiore ai 50 anni.

Approfondimenti, notizie e discussioni

ASML porta la sorgente EUV a 1.000W: fino al 50% di chip in più entro il 2030ASML ha annunciato un incremento della potenza della sorgente EUV a 1.000 watt, rispetto ai circa 600 attuali. Il risultato atteso è una produttività fino al 50% superiore entro il 2030, con 330 wafer ... hwupgrade.it

Russia, roadmap fino al 2037 per sistemi di litografia EUV alternativi a quelli di ASMLL'Istituto di Fisica delle Microstrutture dell'Accademia delle Scienze russa ha pubblicato una roadmap fino al 2037 per sistemi di litografia EUV a lunghezza d'onda a 11,2 nm. Il progetto, alternativo ... hwupgrade.it

Su X hanno chiesto a Grok quali saranno le più grandi capitalizzazioni europee nel 2030 Nessuna italiana, ma è solo un gioco #ASML #LVMH #Siemens #Hermes #novonordisk #loreal #EuroStoxx50 #SellAmerica #euro #dividendi - facebook.com facebook