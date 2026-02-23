Le lavoratrici e i lavoratori degli asili di Ravenna protestano per denunciare la carenza di personale e i salari bassi. La mobilitazione, organizzata dalla Cisl Fp Romagna, mira a ottenere un incontro con il sindaco per affrontare l’emergenza degli organici e il riconoscimento delle loro competenze. Le operatrici sottolineano che le condizioni attuali compromettono la qualità dei servizi offerti ai bambini. La richiesta di incontro resta senza risposta da settimane.

Mobilitazione decisa delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi educativi 0-6 del Comune di Ravenna che, coordinati dalla Cisl Fp Romagna, chiedono un incontro urgente al sindaco Alessandro Barattoni per "il giusto riconoscimento del personale e sull’emergenza organici". Sono 153 le firme raccolte al sindacato, corrispondenti a oltre il 70% degli addetti, tra personale dei nidi e delle materne comunali. Al centro della vertenza aperta dalla Cisl Fp Romagna, come si legge in una nota, "vi è la richiesta di un riconoscimento economico dignitoso, con una critica netta alle recenti gestioni dei fondi per la produttività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Allarme furti e danneggiamenti ai parcheggi del Papardo: grido d’allerta per la sicurezza del personaleLa sicurezza dei parcheggi dell’ospedale Papardo è diventata motivo di preoccupazione, con segnalazioni di furti e danneggiamenti crescenti.

Nel Sud i salari sono un’emergenza nell’emergenza: quasi la metà dei lavoratori sotto i 15mila euroNel contesto italiano, il Sud evidenzia una situazione critica riguardo ai salari, con quasi la metà dei lavoratori che percepisce meno di 15 mila euro all’anno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Asili, il grido del personale: Emergenza organici e salari.

Verona, maltrattamenti in un asilo nido: interdette 5 maestreI Carabinieri hanno raccolto immagini video di strattonamenti, spintoni, tirate per capelli e schiaffi. La struttura è stata sequestrata per interrompere i presunti maltrattamenti e permettere gli ... tg24.sky.it

"Non ti vogliamo!": Il grido della piazza contro il ministro. È scontro totale sul futuro del sud! Clima rovente in Calabria! Il video della risposta del Ministro alla folla che grida "Non ti vogliamo" sta facendo il giro del web, riaccendendo il dibattito su promess - facebook.com facebook