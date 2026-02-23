Asha Sharma dovrà accompagnare Xbox verso l’oblio secondo uno dei creatori

Seamus Blackley, uno dei creatori della prima Xbox, afferma che il futuro di Xbox è in bilico a causa di cambiamenti di strategia che potrebbero portare all’oblio del marchio. Secondo lui, la nuova direzione di Microsoft rischia di allontanare gli appassionati più fedeli, con un impatto diretto sulla reputazione dell’azienda. Blackley critica le scelte recenti e suggerisce che senza un cambio di rotta, il brand potrebbe perdere terreno nel mercato dei videogiochi.

Il futuro di Xbox sarebbe appeso a un cambio di paradigma che va oltre le singole nomine. A sostenerlo è Seamus Blackley, tra i principali ideatori della prima Xbox, che in un’intervista ha espresso forti perplessità sulla direzione intrapresa da Microsoft. Secondo lui, la nomina di Asha Sharma alla guida di Microsoft Gaming non sarebbe casuale, ma parte di una strategia più ampia: accompagnare gradualmente Xbox verso una trasformazione radicale, o addirittura verso il crepuscolo come divisione autonoma. Blackley, che oltre 26 anni fa contribuì a fondare il progetto Xbox insieme a figure come Ed Fries, Otto Berkes e altri pionieri interni all’azienda, ritiene che l’attuale leadership di Microsoft stia investendo in modo senza precedenti sull’intelligenza artificiale generativa. 🔗 Leggi su Game-experience.it

