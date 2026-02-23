Ascolti TV | Domenica 22 Febbraio 2026 In 6,2 milioni 30.9% per la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ha attirato 6,2 milioni di spettatori, con il 30,9% di share, a causa dell'interesse crescente per gli eventi sportivi di questa edizione. La trasmissione ha registrato un record di ascolti rispetto alle precedenti cerimonie, soprattutto tra gli appassionati di sport invernali. La diretta ha coinvolto molte famiglie italiane, che hanno seguito con attenzione la conclusione dei Giochi. La serata si è conclusa con un grande spettacolo pirotecnico.

Nella serata di ieri, domenica 22 febbraio 2026, su Rai1 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 – Cerimonia di Chiusura interessa 6.232.000 spettatori pari al 30.9% di share dalle 20:23 alle 23:04. Su Canale5 Io Sono Farah conquista 2.003.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 Era ora intrattiene 903.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.206.000 spettatori con il 10.1%. Su Rai3, dopo Presadiretta Open (.000 – %), Presadiretta segna 904.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 560.000 spettatori (4.4%). Su La7 Il caso Epstein – Andrea, il principe senza privilegi raggiunge 526. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

