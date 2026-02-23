Ascolti TV Domenica 22 Febbraio 2026 | Chiusura Olimpiadi Milano-Cortina da record su Rai1

La chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ha attirato l’attenzione di milioni di telespettatori, grazie all’evento trasmesso su Rai1. La cerimonia finale ha raccolto numeri record di ascolti, con molti italiani incollati allo schermo per seguire le emozioni di questa conclusione. La diretta ha mostrato momenti spettacolari e coinvolgenti, rendendo la serata un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport e cultura. La trasmissione ha avuto un impatto notevole sulla programmazione televisiva.

Nella serata di domenica 22 febbraio 2026, la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ha dominato la scena televisiva, confermandosi il programma più seguito della serata. Prime time e share. Su Rai1, l’evento olimpico ha attirato 6.232.000 spettatori con uno share del 30,9% dalle 20:23 alle 23:04, consolidando il successo della kermesse. Su Canale5, il film Io Sono Farah si è fermato a 2.003.000 spettatori e il 14,1% di share. Su Rai2, il programma Era ora ha intrattenuto 903.000 spettatori ( 4,5% ), mentre Italia1 ha registrato 1.098.000 spettatori (5,1%) per la presentazione de Le Iene, che ha poi totalizzato 1. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Ascolti TV | Domenica 22 Febbraio 2026. In 6,2 milioni (30.9%) per la Cerimonia di Chiusura delle OlimpiadiLa cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ha attirato 6,2 milioni di spettatori, con il 30,9% di share, a causa dell'interesse crescente per gli eventi sportivi di questa edizione.

Ascolti tv domenica 22 febbraio: Cerimonia chiusura Olimpiadi, Io sono Farah, Le IeneLa cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha attirato l’attenzione degli spettatori, influenzando gli ascolti televisivi di domenica 22 febbraio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ascolti tv domenica 15 febbraio: chi ha vinto tra Pilar Fogliati, De Martino e Gerry Scotti; Ascolti tv ieri domenica 15 febbraio chi ha vinto tra Cuori 3, Chi vuol essere Milionario, Le Iene, Olimpiadi; Stasera in TV: Film da vedere Domenica 22 Febbraio, in prima serata; Ascolti tv 21 febbraio, il PrimaFestival parte sopra La Ruota. Chi ha vinto tra C'è posta per te e L'Eredità.

Ascolti tv ieri (22 febbraio): in più di 6 milioni per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, resiste Veronica GentiliIl gran finale di Milano Cortina 2026 domina col 30,9% di share, Io sono Farah oltre i 2 milioni, Silvia Toffanin in crescia: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv 22 febbraio: chi ha vinto tra le Olimpiadi Invernali e Io sono Farah, i dati de La Ruota della FortunaGli ascolti tv della serata di domenica 22 febbraio. Su Rai1 è stata trasmessa la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, mentre ... fanpage.it

Achille Lauro ha rubato la scena alla chiusura delle Olimpiadi indossando un classico frac e mostrando un’eleganza senza tempo. Spettacolare - facebook.com facebook

All'Arena di #Verona la cerimonia di chiusura #Olimpiadi invernali #MilanoCortina2026. "Beauty in action", ovvero "Bellezza in azione", l'evento che unisce danza, musica e architettura. E' la prima volta che una cerimonia olimpica si svolge dentro un monume x.com