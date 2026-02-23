Ascolti TV di domenica 22 febbraio 2026 | trionfa la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

La Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ha attirato l’attenzione di milioni di spettatori, determinando il record di ascolti televisivi domenica sera. La trasmissione ha coinvolto anche programmi come Che Tempo Che Fa e Le Iene, che hanno registrato numeri positivi. I dati complessivi mostrano come l’evento olimpico abbia dominato le fasce di prime time, access e preserale, lasciando pochi spazi per altri contenuti. La gara ha confermato il forte interesse del pubblico italiano per le competizioni invernali.

Rai1 domina la prima serata, bene Che Tempo Che Fa e Le Iene. Tutti i dati di prime time, access, preserale e daytime Glia ascolti tv di domenica 22 febbraio 2026 sono stati segnati dal grande successo delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. La Cerimonia di Chiusura su Rai1 conquista il pubblico con numeri da evento storico, distanziando nettamente la concorrenza.

Ascolti TV | Domenica 22 Febbraio 2026. In 6,2 milioni (30.9%) per la Cerimonia di Chiusura delle OlimpiadiLa cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ha attirato 6,2 milioni di spettatori, con il 30,9% di share, a causa dell'interesse crescente per gli eventi sportivi di questa edizione.

Ascolti TV Domenica 22 Febbraio 2026: Chiusura Olimpiadi Milano-Cortina da record su Rai1La chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ha attirato l’attenzione di milioni di telespettatori, grazie all’evento trasmesso su Rai1.

La notte che ha fermato l’Italia — 9,2 milioni e 46,2% di share #santenchan #olimpiadiinvernali

Video La notte che ha fermato l’Italia — 9,2 milioni e 46,2% di share #santenchan #olimpiadiinvernali

ascolti tv di domenicaAscolti tv ieri (22 febbraio): in più di 6 milioni per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, resiste Veronica GentiliIl gran finale di Milano Cortina 2026 domina col 30,9% di share, Io sono Farah oltre i 2 milioni, Silvia Toffanin in crescia: tutti i dati Auditel ... libero.it

ascolti tv di domenicaAscolti tv, cerimonia chiusura Milano Cortina vince la prima serataNella fascia access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha conquistato il 22,1% ... adnkronos.com