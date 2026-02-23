Ascolti TV di domenica 22 febbraio 2026 | trionfa la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

La Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ha attirato l’attenzione di milioni di spettatori, determinando il record di ascolti televisivi domenica sera. La trasmissione ha coinvolto anche programmi come Che Tempo Che Fa e Le Iene, che hanno registrato numeri positivi. I dati complessivi mostrano come l’evento olimpico abbia dominato le fasce di prime time, access e preserale, lasciando pochi spazi per altri contenuti. La gara ha confermato il forte interesse del pubblico italiano per le competizioni invernali.

