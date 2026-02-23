ascolti tv del 22 febbraio la cerimonia di chiusura delle olimpiadi si prende la prima serata

Il pubblico ha seguito con attenzione la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, trasmessa da Rai 1, che ha registrato uno degli ascolti più alti della serata. La causa principale è stata la forte passione degli italiani per lo sport e l’interesse per le competizioni invernali. Durante l’evento, sono stati mostrati momenti emozionanti e spettacoli coinvolgenti, attirando milioni di spettatori davanti allo schermo. La serata ha confermato il grande entusiasmo intorno alle Olimpiadi.

Una domenica sera ricca di proposte, grandi eventi e programmi consolidati. Il 22 febbraio Rai 1 ha acceso i riflettori sulla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, un evento che ha chiuso settimane sportive cariche di emozione. Accanto all’evento dall’Arena di Verona, nel palinsesto domenicale non sono mancati gli appuntamenti più consolidati: da Era ora su Rai 2 a Presa Diretta su Rai 3, passando per l’approfondimento di Fuori dal coro su Rete 4. Canale 5 ha scelto la fiction con Io sono Farah, mentre sul fronte dell’intrattenimento si sono fatti spazio Le Iene su Italia 1 e Che Tempo che Fa sul Nove. 🔗 Leggi su Dilei.it

Ascolti tv domenica 22 febbraio: Cerimonia chiusura Olimpiadi, Io sono Farah, Le IeneLa cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha attirato l’attenzione degli spettatori, influenzando gli ascolti televisivi di domenica 22 febbraio.

Ascolti tv del 6 febbraio, le Olimpiadi invernali 2026 conquistano la prima serataVenerdì 6 febbraio le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina hanno preso il via con la cerimonia di apertura trasmessa in diretta su Rai 1.

