Ascolti tv boom per la cerimonia di chiusura che supera il 30%

La cerimonia di chiusura ha superato il 30% di share a causa dell'interesse crescente degli spettatori. I dati degli ascolti del 22 febbraio mostrano un aumento significativo rispetto alle precedenti edizioni, grazie anche alla partecipazione di ospiti speciali. Molti telespettatori hanno scelto di seguire l'evento in prima serata, portando a un picco di ascolti mai raggiunto negli ultimi anni. L’affluenza in grande numero ha catturato l’attenzione di numerosi utenti davanti agli schermi.

I dati degli ascolti tv del 22 febbraio assegnano la vittoria alla cerimonia di chiusura che realizza ottimi numeri. Al pomeriggio bene Amici e Verissimo Gli ascolti tv del 22 febbraio assegnano la vittoria alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi che è stata seguita da più di 6 milioni di telespettatori. Benino Io sono Farah. In access buoni ascolti per il Prima festival, mentre Affari Tuoi non è andato in onda. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ascolti TV | Domenica 22 Febbraio 2026. In 6,2 milioni (30.9%) per la Cerimonia di Chiusura delle OlimpiadiLa cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ha attirato 6,2 milioni di spettatori, con il 30,9% di share, a causa dell'interesse crescente per gli eventi sportivi di questa edizione.

Ascolti TV | Venerdì 6 Febbraio 2026. Clamoroso boom di Rai1 con la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi: 9,3 milioni (46.2%)Ieri sera, su Rai1, la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ha fatto registrare un ascolto record.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Curling e pattini firmano il boom degli ascolti tv; Ascolti tv ieri sera sabato 14 febbraio: The Voice Kids batte Maria De Filippi, successo storico per Antonella Clerici; Siete in malafede, Giletti litiga (su Bastoni e Calciopoli) a Processo al 90° e se ne va; Ascolti tv, boom di C’è Posta per te, cala L’Eredità.

Ascolti TV ieri sera, 22 febbraio 2026: chi ha vinto tra le Olimpiadi e Io Sono Farah?Ascolti TV. Ecco i programmi più visti della serata di ieri, domenica 22 febbraio 2026. msn.com

Nessun boom ascolti per Taratatà su Canale 5 e Scotti torna a vincereNiente ascolti boom per Canale 5 con il ritorno di Paolo Bonolis in prima serata e il suo Taratatà: ecco i dati del 9 febbraio 2026 ... ultimenotizieflash.com

Boom di ascolti per la #CerimoniaDiChiusura di #MilanoCortina2026 che è stata seguita da più di 6.2 milioni di telespettatori col 31% di share solo su Rai 1. Canale 5 si ferma al 14% e 2 mln con la telenovela turca. #AscoltiTv x.com

Boom di ascolti per l’ultima puntata di #UnaNuovaVita, che chiude con 3.067.666 spettatori e il 21.96% di share, vincendo l’ultima serata Un ringraziamento speciale a tutti voi per averci seguito in questa avventura e arrivederci #AnnaValle #Daniele - facebook.com facebook