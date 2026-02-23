Ascolti tv 22 febbraio 2026 | Olimpiadi Invernali Milano Cortina Io sono Farah La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Gli ascolti tv del 22 febbraio 2026 mostrano come le Olimpiadi Invernali Milano Cortina abbiano attirato un vasto pubblico, superando le altre trasmissioni in onda. La gara tra Rai 1 e Canale 5 ha visto le Olimpiadi conquistare una quota significativa di spettatori, mentre “Io sono Farah” ha registrato numeri più contenuti. La competizione tra i programmi ha messo in evidenza le preferenze degli spettatori in quella serata particolare. La sfida tra le due emittenti si è conclusa con risultati sorprendenti.
Ascolti tv di domenica 22 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 ” contro “ Io sono Farah “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 vs Io sono Farah – Auditel ieri sera, domenica 22 febbraio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026” contro “Io sono Farah”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Ascolti tv 6 febbraio 2026: Cerimonia Olimpiadi Milano Cortina, Io sono Farah, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelVenerdì sera gli ascolti tv si sono divisi tra la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali a Milano e Cortina e il talent “Io sono Farah”.
Ascolti tv 20 febbraio 2026: L’Eredità, Io sono Farah, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelIl dato sugli ascolti tv del 20 febbraio 2026 mostra una sostanziale battaglia tra Rai1 e Canale 5.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ascolti tv 21 febbraio: chi ha vinto tra C'è posta per te e L'eredità, i dati di PrimaFestival, Scotti e De Martino; Ascolti tv ieri sera sabato 21 febbraio: Maria De Filippi domina e ‘doppia’ Marco Liorni; Ascolti tv 21 febbraio, il PrimaFestival parte sopra La Ruota. Chi ha vinto tra C'è posta per te e L'Eredità; 'L'Eredità – Sfida tra Giganti' vince la prima serata. 22,9% di share per Affari Tuoi.
Ascolti tv ieri 22 febbraio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 22 febbraio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto in questa prima serata in televisione ... mam-e.it
Ascolti tv ieri sera sabato 21 febbraio: Maria De Filippi domina e ‘doppia’ Marco LiorniIl sabato sera premia ancora Canale 5: C'è Posta per Te sfiora i 4 milioni di spettatori e si avvicina al 30% di share. Liorni distante, le Olimpiadi tengono su Rai2. libero.it
DIRETTA Milano-Cortina 2026, la cerimonia di chiusura nel segno della bellezza, dell’opera e dello sport Arena di Verona Guarda la diretta streaming qui https://www.rainews.it/maratona/2026/02/olimpiadi-invernali-milano-cortina-2026-cerimonia-di-chi - facebook.com facebook
All'Arena di #Verona la cerimonia di chiusura #Olimpiadi invernali #MilanoCortina2026. "Beauty in action", ovvero "Bellezza in azione", l'evento che unisce danza, musica e architettura. E' la prima volta che una cerimonia olimpica si svolge dentro un monume x.com