Arte la scultura di Tito per il Parco di Brufa ne L' Eco della Forma di Roberto Rosi

Tito Amodei, noto artista, ha ispirato la presentazione di un’opera musicale e visiva di Roberto Rosi, realizzata per il centenario della sua nascita. La composizione, intitolata L’Eco della Forma, verrà mostrata il 28 febbraio alla Scala Santa, nello spazio di Sala 1. La scelta di questa location valorizza l’evento, attirando appassionati e curiosi. La presentazione segna un momento importante per il mondo dell’arte locale.

Il 28 febbraio, nello spazio di Sala 1, al complesso monumentale della Scala Santa, sarà presentata in prima assoluta L’Eco della Forma, opera musicale e visiva del compositore Roberto Rosi, composta in occasione del centenario della nascita di Tito Amodei in arte Tito.L’opera celebra l’artista. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale “Eco Eco Eco”Per ricordare i dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, le tre organizzazioni hanno deciso di lanciare una maratona online chiamata “Eco Eco Eco”.

Nasce Amoretto. Una linea di borse nel segno dell’arte della sculturaPer San Valentino, Zanellato presenta Amoretto, una nuova linea di borse ispirata all’arte della scultura e al segno inciso, creata per celebrare l’amore attraverso la materia, il gesto e il tempo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Un’artista riutilizza scarti tessili e funghi per le sue sculture; Brancusi: il rivoluzionario che ha cambiato per sempre l'arte della scultura; Gerhard Richter, tra pittura e astrazione: il ritratto di uno dei più grandi artisti viventi; Constantin Brâncu?i: le sue sculture dell’infinito a Roma.

Scarti che diventano arte: le sculture di Zixiang Zhang come organismi viventiTra micelio, scarti tessili e processi naturali, la bioartista con base a Londra ridefinisce il ruolo dell’artista come mediatore tra arte, scienza e ambiente ... artribune.com

La Croce che «vede» il futuro: David Montalto di Fragnito e la sua arte ospiti di Tarshito, tra scultura e umanitàL’incisione a punta di diamante e il grande progetto di uno scultore che parla di voci interiori e di speranza Se è vero che « la prima creatura di Dio fu la luce», come scrisse Bacone, è anche vero ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Roberto Rossi. Carin Leon · Ahí Estabas Tú. Questo video la fatto la Rosi per San Valentino - facebook.com facebook