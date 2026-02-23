Arriva la svolta dopo la condanna soft spedito ai domiciliari

Antonio Rega, coinvolto nell’inchiesta sul clan Picca-Di Martino a Teverola, ottiene la libertà dopo aver ricevuto una sentenza più lieve. La decisione si basa su una riduzione delle accuse e sulla valutazione delle sue condizioni personali. Rega, che aveva trascorso alcuni mesi agli arresti domiciliari, torna in libertà. La sua scarcerazione cambia gli equilibri dell’indagine e potrebbe influenzare le prossime mosse delle forze dell’ordine.

Dopo la condanna ‘soft’ arriva anche la scarcerazione per Antonio Rega, coinvolto nell’inchiesta sul clan Picca-Di Martino attivo nell’area di Teverola. Rega, all’esito del processo celebrato con rito abbreviato, è stato condannato a 3 anni e 4 mesi ma assolto per il reato di associazione finalizzata allo spaccio di droga, con l’aggravante di aver favorito il gruppo Picca-Di Martino. Un verdetto che ha portato a una rivalutazione delle esigenze cautelari. Per il giudice, Rega avrebbe tratto almeno una parziale forma di monito dalla custodia in carcere patita per oltre un anno tale da ipotizzare un minore rischio di reiterazione degli stessi fatti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Clan Picca, spedito ai domiciliari dopo 16 mesi di cellaAngelo Rega, coinvolto nella maxi operazione dei carabinieri di Caserta, ha ottenuto i domiciliari dopo 16 mesi passati in cella.

"Estorsioni e rapine ai genitori per comprare la droga": 40enne ai domiciliari dopo la condanna di 3 anni e mezzoUn uomo di 40 anni, condannato a 3 anni e mezzo per estorsioni e rapine ai danni dei genitori per ottenere denaro da destinare alla droga, è stato arrestato e successivamente messo agli arresti domiciliari.

