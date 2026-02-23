Arresto cardiaco | un documentario racconta le storie di chi è sopravvissuto

Un documentario racconta le storie di chi è sopravvissuto a un arresto cardiaco, un evento che in Europa si verifica raramente: solo l’8% delle persone sopravvive. La causa principale di questa bassa percentuale è la mancanza di interventi tempestivi e di defibrillatori disponibili sul territorio. Le testimonianze mostrano quanto sia fondamentale intervenire subito per aumentare le possibilità di salvezza. Il filmato mette in luce le sfide di chi affronta questa emergenza.

In Europa sopravvivere a un arresto cardiaco è, ancora oggi, un fatto raro: solo l'8% delle persone ce la fa. Un numero che rappresenta la linea sottile tra vita e morte di decine di migliaia di cittadini ogni anno. Spostare quella soglia di un solo punto percentuale – dall'8 al 9% – significherebbe quindi dare la possibilità concreta per molte persone di tornare a casa, alla propria famiglia e alla propria quotidianità. È proprio da questa consapevolezza che nasce il documentario "La differenza tra otto e nove", in arrivo al Cinema Modernissimo di Bologna mercoledì 25 febbraio con una proiezione speciale dedicata alla città e alle sue comunità.

