Arrestato il marito di Lucia Salcone | la morte della moglie al centro di un’indagine per omicidio

Il marito di Lucia Salcone è stato fermato dopo che le indagini hanno collegato la sua presenza alla morte della donna. La causa dell’arresto risiede nelle prove raccolte in più di un anno di indagini, che hanno portato gli inquirenti a sospettare un coinvolgimento diretto. La vicenda ha scosso la comunità di San Severo, dove la coppia era conosciuta. La polizia continua ad analizzare i dettagli del caso.

È terminata con un arresto l’indagine che da oltre un anno e mezzo era in corso sulla tragedia avvenuta a San Severo, in provincia di Foggia. Ciro Caliendo, 48 anni, marito di Lucia Salcone, è stato formalmente accusato di aver causato la morte della moglie, deceduta in quello che inizialmente era stato definito un incidente stradale. L’arresto è stato emesso a seguito di approfondimenti investigativi che hanno sollevato seri dubbi sulla versione iniziale dei fatti fornita dall’indagato. Gli inquirenti, come sempre nel rispetto della presunzione di innocenza, sottolineano che le accuse derivano da indagini in corso e che ogni sviluppo sarà vagliato nelle sedi giudiziarie competenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

San Severo: morte di Lucia Salcone, arrestato il marito Accusa: fu un omicidio con incidente stradale simulatoIl 27 settembre 2024, Lucia Salcone è morta in un incidente stradale a San Severo, ma le indagini mostrano che si tratta di un omicidio mascherato da incidente.

San Severo: morte di Lucia Salcone, arrestato il marito. Accusa: omicidio volontario premeditato Secondo la contestazione fu un incidente stradale simulatoLucia Salcone è morta il 27 settembre 2024 in un incidente stradale avvenuto a San Severo, causando grande scalpore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Foggia, morta in un incidente stradale: arrestato il marito per omicidio premeditato; Foggia, uccise la moglie e poi simulato incidente stradale: marito arrestato per omicidio premeditato; Morta in incidente stradale a San Severo, marito arrestato per omicidio premeditato; Si ubriacava e picchiava la moglie davanti al figlio: marito violento arrestato in flagranza di reato.

San Severo, donna morta in un incidente nel 2024: arrestato il marito per omicidio premeditatoLa donna trovata morta in un’auto incendiata: gli investigatori scoprono una messinscena e arrestano il marito per omicidio premeditato. notizie.it

Morta in un incidente stradale nel 2024, arrestato il marito per omicidio premeditatoIncidente simulato e arresto per omicidio volontario: svolta nelle indagini sulla morte di Lucia Salcone a San Severo. blitzquotidiano.it

Il 27 settembre scorso era morta in un presunto incidente stradale: ora si scopre che potrebbe essere stata una simulazione del marito per coprire il femminicidio. È la storia di Lucia Salcone, 47 anni, morta in auto nelle campagne di San Severo, in Puglia. La v - facebook.com facebook

Foggia, Lucia Salcone morta in "incidente stradale" nel 2024, arrestato marito Ciro Caliendo, pm: "L'ha uccisa, poi ha simulato schianto" x.com