Arrestato 18enne con machete e pistola a salve | la fuga nel centro

Un 18enne egiziano è stato fermato in Piazza Principe Umberto a Napoli dopo aver cercato di scappare con un machete e una pistola a salve. La causa dell’intervento è stata la sua condotta sospetta, che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. L’uomo ha opposto resistenza durante il fermo, ma è stato comunque bloccato e portato in questura. Una testimonianza diretta rivela che il giovane aveva un atteggiamento agitato.

Sommario. Un 18enne egiziano è stato arrestato in Piazza Principe Umberto, a Napoli, con l’accusa di porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato dopo una colluttazione con gli agenti, durante la quale ha tentato di fuggire e si è disfatto di un machete militare. La polizia ha recuperato una pistola replica con quattro cartucce a salve. Un arresto che ha scosso il centro di Napoli. La scena si è consumata in pochi, concitati minuti. In Piazza Principe Umberto, nel cuore di Napoli, un giovane di 18 anni è stato fermato mentre brandiva una pistola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

In pieno centro con una pistola e un machete: arrestato un 18enneUn giovane di 18 anni, di origine egiziana, è stato fermato nel cuore della città con una pistola e un machete.

Spaccia cocaina nel centro di Terni, in casa ha anche coltelli e una pistola a salve: arrestatoUn uomo di 31 anni, originario della Colombia, è stato arrestato dalla polizia di Terni mentre vendeva cocaina in via Garibaldi, nel cuore del centro.

