Arrestata madre con 9 dosi di cocaina e figlio di 5 anni in auto

Una madre di 45 anni di Pompei è stata arrestata con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. L’episodio è avvenuto a Sant’Agnello, durante un controllo dei carabinieri in corso Italia. La donna, alla guida di una Dacia Sandero con a bordo il figlio di 5 anni, è stata notata per il suo stato di agitazione. Durante il controllo, i militari hanno scoperto che nascondeva addosso nove dosi di cocaina. La 45enne è stata posta ai domiciliari in attesa di giudizio. L’arresto che ha scosso Sant’Agnello. Era il 22 febbraio 2026, poco dopo le 9:05 del mattino, quando i carabinieri della stazione di Sorrento hanno notato una Dacia Sandero guidata da una donna visibilmente agitata in corso Italia, a Sant’Agnello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

