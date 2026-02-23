Arlecchino nel futuro | Mariano Dammacco e Serena Balivo portano in scena farsa e intelligenza artificiale

Mariano Dammacco e Serena Balivo hanno portato in scena “Arlecchino nel futuro” al Teatro Rasi, creando uno spettacolo che combina comicità e tecnologia. La produzione, realizzata da Emilia Romagna Teatro, utilizza l’intelligenza artificiale per reinterpretare la classica farsa. Il pubblico ha assistito a un allestimento innovativo, dove attori e robot interagiscono sul palco. La rappresentazione ha coinvolto molti spettatori, incuriositi dalla fusione tra teatro e innovazione digitale.

Martedì 24 febbraio, al Teatro Rasi si alza il sipario su "Arlecchino nel futuro", la nuova creazione di Mariano Dammacco e Serena Balivo, prodotta da Emilia Romagna Teatro. La pièce ha come protagonista una delle maschere più famose e amate della Commedia dell'Arte, Arlecchino, che parla una lingua tra l'italiano e un veneziano "schiarito" e comprensibile, ed è alle prese con androidi e astronavi. La vicenda è ambientata tra circa un secolo in un imprecisato Nord Italia: fa molto caldo e gli umani sono pronti a migrare sulla Luna, alla ricerca di una vita migliore.

I lavori nati grazie all’Intelligenza Artificiale e cosa ci attende nel futuroL’intelligenza artificiale sta cambiando il mercato del lavoro.

’Arlecchino nel futuro’ in fuga verso la LunaÈ un futuro distopico quello cui si ritroverà Arlecchino tra cent’anni. La Terra è diventata inospitale e i suoi abitanti cercano di migrare sulla Luna. Arlecchino compreso, che per farlo si finge un ... ilrestodelcarlino.it

La maschera che vende androidi. E’ Arlecchino proiettato nel futuroDue anni fa Mariano Dammacco, pluripremiato autore e regista teatrale, ha partecipato a un progetto universitario che prevedeva la possibilità di comporre drammaturgie con l’ausilio di sistemi di ... ilrestodelcarlino.it

