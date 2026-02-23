Arezzo primo allenamento per Viviani Ha firmato fino al 2028

Mattia Viviani ha iniziato il primo allenamento con la nuova squadra dopo aver firmato un contratto fino al 2028. La firma è arrivata subito dopo aver risolto il suo contratto precedente grazie a un pronunciamento del Collegio arbitrale del Coni. Il centrocampista, nato nel 2000, si è presentato in campo con entusiasmo, pronto a dimostrare il suo valore. La società ha accolto con soddisfazione il suo arrivo e lo ha inserito subito nel gruppo.

Il centrocampista ex Benevento si è aggregato al gruppo a Rigutino. Play o mezz’ala, 26 anni, vanta 8 presenze in serie A, 96 in B e 26 in serie C Ufficiale il tesseramento di Mattia Viviani (2000), centrocampista che si è svincolato da poche settimane grazie al Collegio arbitrale del Coni. Classe 2000, bresciano, è cresciuto nelle giovanili biancazzurre, poi ha giocato anche con il Chievo Verona, il Cosenza e il Benevento, dove la sua esperienza professionale si è chiusa in modo traumatico a giugno del 2025. Dopo la brusca eliminazione dai playoff nella passata stagione, il club sannita richiamò al lavoro tutti i tesserati nei mesi di maggio e giugno, concedendo un periodo minimo di ferie. 🔗 Leggi su Today.it

