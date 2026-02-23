Area della moschea in via Giustizia | al via pulizia sgombero e diserbo

L'intervento nell'area dell'ex segheria Rosso in via Giustizia deriva da un'operazione di pulizia, sgombero e diserbo decisa per preparare il terreno alla futura moschea, proposta da Prince Howlader, rappresentante della comunità bengalese. Le ruspe hanno rimosso rifiuti e piante infestanti, liberando lo spazio in vista dei lavori di costruzione. L'area, abbandonata da tempo, ora si presenta sgombra e pronta alle prossime fasi di sviluppo.

Ruspe in azione, il progetto di Prince Howlader, presidente dell'associazione “Giovani per l'Umanità” e componente del coordinamento di FdI locale non si è mai fermato Ruspe in azione, diserbo, pulizia e sgombero nell'area dell'ex segheria Rosso, in via Giustizia, dove dovrebbe sorgere la moschea progettata da uno dei portavoce della comunità bengalese, Prince Howlader, presidente dell'associazione “Giovani per l'Umanità” e componente del coordinamento di FdI locale, che ha lanciato il suo piano già nel 2024. Interlocuzioni e confronti con il sindaco, Luigi Brugnaro, gli assessori e gli uffici tecnici del Comune non sono mai venuti meno e sebbene la variante sull'area ancora non sia stata approvata, il piano che punta a togliere dal degrado, dai bivacchi e dall'occupazione abusiva l'intera zona (8 mila metri quadri) e per cui è già stato firmato un preliminare d'acquisto nel maggio 2025 - e versato un anticipo di 150 mila euro su un totale di un milione e mezzo - ha trovato ampia accoglienza in città, “purché tutto avvenga nel rispetto delle regole”. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Stazzo, volontari in azione per la pulizia e lo sgombero delle case danneggiateIl sindaco Roberto Barbagallo comunica che domani, martedì 27 gennaio, a Stazzo si svolgerà un'operazione di pulizia e sgombero delle case danneggiate dal recente evento calamitoso.

Santa Tecla: seconda giornata di sgombero e pulizia dopo il ciclone HarryA Santa Tecla, questa mattina, i volontari della Croce Rossa, della Misericordia e della cooperativa

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Area della moschea in via Giustizia: al via pulizia, sgombero e diserbo; Dopo le proteste dei musulmani. Il via libera all’uso della moschea; Iniziato il Ramadan nella piccola moschea di Viterbo: Siamo tanti, serve un nuovo spazio; Una moschea in Puglia: un luogo di culto per 10 mila musulmani. La proposta nel giorno dell'inizio del Ramadan.

Milano, un ristorante al posto della moschea abusiva? Nell'area ci sono idrocarburi e verniciUn ristorante - o una mensa - dove stava per sorgere la moschea abusiva. In via Capecelatro a Milano, zona San Siro, i residenti hanno notato i cartelli che segnalano l'avvio dei lavori all'ingresso ... affaritaliani.it

I cittadini chiedono in concessione l’area della moscheaSe le regole della democrazia vigessero anche a Genova, la richiesta presentata ieri dall associazione «Comitato Cittadini Centro Est» avrebbe ottime possibilità di essere accolta. Perché la sindaco ... ilgiornale.it

l controverso ministro israeliano Ben Gvir nella moschea di Al-Aqsa il primo venerdì di Ramadan @luigispinola x.com

Violenze israeliane a Gerusalemme il primo giorno di Ramadam nei pressi di una Moschea. - facebook.com facebook