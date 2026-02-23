Apple limita l’AI in auto | ecco i compromessi di iOS 26.4

Apple ha deciso di limitare l’uso dell’intelligenza artificiale in auto con l’aggiornamento iOS 26.4, per controllare meglio l’integrazione di assistenti come ChatGPT e Gemini su CarPlay. La casa di Cupertino introduce restrizioni precise che riducono le funzioni disponibili durante la guida, per garantire maggiore sicurezza. Questa scelta mira a trovare un equilibrio tra innovazione e precauzioni, lasciando ancora margini di miglioramento. La novità interessa milioni di utenti che utilizzano CarPlay quotidianamente.

CarPlay e AI: la rivoluzione con i limiti di Apple. Con l’aggiornamento iOS 26.4, Apple aprirà le porte agli assistenti AI come ChatGPT e Gemini su CarPlay, ma con regole severe. La novità, attesa per la primavera, promette di rivoluzionare l’esperienza di guida, ma con compromessi significativi. Non è un nuovo iPhone o un Mac, ma il software a fare da protagonista. Con iOS 26.4, Apple estenderà il supporto alle app conversazionali su CarPlay, una mossa attesa dopo indiscrezioni degli ultimi mesi. La guida per gli sviluppatori conferma l’arrivo di ChatGPT, Gemini e altri assistenti vocali, ma con paletti ben precisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

