Apple CarPlay le novità in arrivo | dai video a ChatGpt

Apple ha annunciato nuove funzionalità per CarPlay, legate all’arrivo di iOS 26.4. La causa è la volontà di migliorare l’esperienza di guida, offrendo accesso diretto a assistenti vocali come ChatGpt e Google Gemini. Le novità prevedono interazioni solo vocali e la possibilità di visualizzare video, ma solo quando il veicolo è fermo. Questi aggiornamenti promettono di cambiare il modo di usare il sistema in auto.

© Gazzetta.it - Apple CarPlay, le novità in arrivo: dai video a ChatGpt

Apple prepara un aggiornamento importante per CarPlay. Il sistema che porta l'iPhone sullo schermo dell'auto potrebbe cambiare volto, introducendo nuove funzioni legate all'intelligenza artificiale e anche alla possibilità di vedere video, ovviamente solo a veicolo fermo. Apple ha avviato dei test preliminari con un numero limitato di utenti, fase propedeutica alla distribuzione a chi possiede un iPhone compatibile. E qualcosa, dai corridoi di Apple, è già filtrato. iOS 26.4, l'aggiornamento in arrivo sugli iPhone, introdurrà diverse novità per CarPlay, l'interfaccia che rende possibile utilizzare alcune funzioni dello smartphone durante la marcia.