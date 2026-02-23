appartamento in fiamme sette persone intossicate paura per due bambini

Un incendio ha interessato un appartamento a Monzuno, causando l’intossicazione di sette persone, tra cui due bambini. Le fiamme sono divampate ieri mattina in un’abitazione al piano rialzato di una palazzina di tre piani in via della Rinascita. I residenti hanno chiamato i soccorsi quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e soccorso i coinvolti.

Scoppia un incendio in un appartamento a Monzuno, sette intossicati tra cui due bambini. È successo ieri mattina, con le fiamme che hanno interessato una casa al piano rialzato, all’interno di una palazzina di tre piani complessivi, in via della Rinascita. L’allarme è scattato alle 9.16, con la chiamata ai vigili del fuoco che sono subito intervenuti con tre squadre, una del distaccamento volontario di Monzuno (a destra, una foto d’archivio), vicino al luogo dell’incendio, e con quelle di Monghidoro e di Pianoro. Sul luogo sono arrivati anche il personale del 118 e i carabinieri. Sono rimaste coinvolte più famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

