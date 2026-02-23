Apertura esclusiva di Villa Vestita

Villa Vestita apre le sue porte sabato 28 febbraio alle 17.30, attirando appassionati di storia e archeologia. La causa è la volontà di mostrare il fascino ottocentesco e i reperti archeologici conservati nella villa. L’evento offre l’opportunità di esplorare ambienti storici e scoprire dettagli nascosti nel cuore di Grottaglie. Un’occasione unica per conoscere meglio un patrimonio locale ancora poco conosciuto. La visita si svolge in un’atmosfera di grande interesse culturale.

Sabato 28 febbraio ore 17.30Un appuntamento speciale tra storia, archeologia e fascino ottocentesco nel cuore di Grottaglie.La visita inizierà dal centro storico per poi accedere in esclusiva a Villa Vestita, elegante dimora privata di fine Ottocento nascosta nel celebre Quartiere delle Ceramiche.All'interno scopriremo ambienti arredati con gusto d'epoca, un romantico giardino decorato in ceramica e sorprendenti testimonianze archeologiche: un piano di calpestio di età greca, una grotta rupestre con dipinti medievali legati a un antico luogo di culto, antiche cisterne, il pergolato e una suggestiva terrazza panoramica.