Aperol l' aperitivo ufficiale per far fiorire il FantaSanremo 2026

Aperol ha scelto di essere l’aperitivo ufficiale per il FantaSanremo 2026, perché desidera rendere più vivaci le serate tra amici dedicando il momento alla musica italiana. La firma della partnership nasce dall’intento di coinvolgere i partecipanti con la sua nota bevanda arancione, protagonista di tante occasioni conviviali. La collaborazione si traduce in iniziative che portano il colore e il gusto dell’estate nelle case degli appassionati.

A rendere più colorata e frizzante l'atmosfera del pre-Ariston, all'ora dello spritz, è ovviamente Aperol, l’aperitivo italiano per eccellenza, nato a Padova nel 1919, che celebra la kermesse che catalizza per una settimana l’attenzione mediatica nazionale diventando l’aperitivo ufficiale di FantaSanremo 2026. D'altra parte, con il Festival e Aperol hanno più di un punto in comune, a ben guardare. Sono simbolo di momenti divertenti, rilassati, da passare in compagnia: così, per Sanremo 2026 Aperol invita a stare insieme in un’atmosfera speciale come quella di Sanremo, al grido del claim dedicato alla città dei fiori: «Con Aperol, ogni momento insieme fiorisce». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

