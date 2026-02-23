Anziano truffato da tre persone che si fingevano indigenti a Brescia l' intervento della polizia e gli arresti

Da virgilio.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anziano è stato truffato da tre persone che si spacciavano per indigenti a Brescia, attirandolo con false richieste di aiuto. La polizia ha intercettato i sospetti e ha arrestato due uomini mentre una donna è stata denunciata. Gli agenti hanno disposto il divieto di ritorno in città per quattro anni. Le indagini continuano per chiarire altri dettagli dell’episodio.

anziano truffato da tre persone che si fingevano indigenti a brescia l intervento della polizia e gli arresti
© Virgilio.it - Anziano truffato da tre persone che si fingevano indigenti a Brescia, l'intervento della polizia e gli arresti

Due arresti e una denuncia, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Brescia dove tre persone sono state fermate per aver truffato un anziano presso la stazione della metropolitana Europa. I responsabili, tutti cittadini italiani, sono stati sottoposti a misure di prevenzione personale per impedire il loro ritorno in città nei prossimi quattro anni. Anziano truffato a Brescia L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Brescia è stata inviata d’urgenza presso la stazione della metropolitana Europa. La richiesta di intervento è arrivata tramite il numero di emergenza 112 NUE, dopo che un anziano cittadino aveva segnalato di essere stato vittima di una truffa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Anziano truffato a Mantova per 10 mila euro da un finto funzionario della polizia postale, fermata una donnaUn anziano di Mantova è stato vittima di una truffa telefonica, che gli ha fatto perdere oltre 10.

Anziano truffato con la scusa della mini donazione online: due arresti e una denunciaUn truffatore ha approfittato della fiducia di un uomo anziano per convincerlo a fare una mini donazione online, portando all’arresto di due persone e alla denuncia di un’altra.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Si spacciano per carabinieri per truffare un anziano, ma il figlio e la nipote mandano in fumo i piani; Finto nipote in caserma, truffatori beccati all’ingresso della città: in auto avevano gioielli e contanti - FoggiaToday; Garbatella, truffa del finto poliziotto: malvivente smascherato aggredisce figlio della vittima; Aiutaci con 2 euro, ma ne spariscono 602: la truffa a un anziano.

anziano truffato da treAiutaci con 2 euro, ma ne spariscono 602: la truffa a un anzianoFinta donazione con POS truccato: anziano truffato di 602 euro alla metro di Brescia. Arrestati due uomini, denunciata una donna. elivebrescia.tv

anziano truffato da treAnziano truffato con la scusa della mini donazione online: due arresti e una denunciaÈ stato l’anziano stesso ad accorgesi del trucco e a chiamare il 112 che ha individuato e bloccato il terzetto il trasferta a Brescia ... msn.com