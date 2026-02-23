Anziano truffato da tre persone che si fingevano indigenti a Brescia l' intervento della polizia e gli arresti

Un anziano è stato truffato da tre persone che si spacciavano per indigenti a Brescia, attirandolo con false richieste di aiuto. La polizia ha intercettato i sospetti e ha arrestato due uomini mentre una donna è stata denunciata. Gli agenti hanno disposto il divieto di ritorno in città per quattro anni. Le indagini continuano per chiarire altri dettagli dell’episodio.

Due arresti e una denuncia, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Brescia dove tre persone sono state fermate per aver truffato un anziano presso la stazione della metropolitana Europa. I responsabili, tutti cittadini italiani, sono stati sottoposti a misure di prevenzione personale per impedire il loro ritorno in città nei prossimi quattro anni. Anziano truffato a Brescia L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Brescia è stata inviata d’urgenza presso la stazione della metropolitana Europa. La richiesta di intervento è arrivata tramite il numero di emergenza 112 NUE, dopo che un anziano cittadino aveva segnalato di essere stato vittima di una truffa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

