Anziano 73enne si salva dalle fiamme | divano in foco ustioni gravi

Un uomo di 73 anni ha evitato il peggio quando il suo divano è andato in fiamme, causando ustioni gravi. La causa dell’incendio sembra essere un corto circuito, che ha provocato il rogo nel soggiorno. L’anziano ha subito ustioni sulle braccia e sul volto mentre cercava di spegnere le fiamme e mettere in salvo i suoi effetti personali. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e trasportato l’uomo in ospedale.

Un anziano di 73 anni ha rischiato la vita per salvare la sua casa da un incendio divampato nel suo divano. L’incidente è avvenuto domenica sera a Legnaro, in via Romea, poco dopo le 21. L’uomo, rimasto solo in casa, ha tentato di trascinare il divano in fiamme all’esterno, ma è stato raggiunto dalle fiamme che lo hanno ustionato alle mani, alle braccia e alla schiena. I vicini, allarmati dalle sue urla, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il Suem 118, che hanno trasportato l’anziano in ospedale. Le sue condizioni non sono in pericolo di vita, ma richiederanno cure attente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Anziano viene avvolto dalle fiamme mentre cucina: muore Pasquale ScimoneUn uomo di nome Pasquale Scimone è deceduto nel pomeriggio di oggi, domenica 28 dicembre, a causa di un incendio scoppiato nella cucina del suo appartamento.

Furgone avvolto dalle fiamme, mamma salva il figlio disabile: tragedia sfiorataNella mattinata di sabato a Roccafranca, un furgone destinato al trasporto di persone con disabilità è stato coinvolto da un incendio.

