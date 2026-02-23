Antitrust | accettati impegni FiberCop e Tim concluso procedimento

FiberCop e Tim hanno accettato gli impegni pubblici per il Master Service Agreement (Msa), firmato dopo lo scorporo della rete a luglio 2024. La decisione arriva dopo un procedimento che ha coinvolto le due aziende, per garantire maggiore trasparenza e concorrenza nel settore delle telecomunicazioni. Le parti hanno concordato di rispettare nuove regole sugli accessi alla rete e sui prezzi. La firma del Msa segna un passo importante nel processo di ristrutturazione del mercato.

L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accettato gli impegni proposti da FiberCop e Tim e ha dunque concluso il procedimento relativo al cosiddetto Master Service Agreement (Msa), sottoscritto dalle due società a seguito dello scorporo della rete avvenuto a luglio 2024. Lo comunica l’Antitrust in una nota. “Gli impegni sono stati accolti dopo un ampio processo di consultazione - si legge - che ha coinvolto a più riprese tutti gli stakeholder del settore, anche nell’ambito di un market test, e anche l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), per individuare la soluzione migliore che garantisse il dispiegarsi della concorrenza nei mercati al dettaglio e all’ingrosso e che al contempo preservasse i necessari incentivi agli investimenti futuri da parte delle imprese presenti nei mercati”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

