Anticipazioni Uomini e Donne puntate 23-27 febbraio | rifiuti polemiche e colpi di scena in studio

Le nuove puntate di Uomini e Donne tra il 23 e il 27 febbraio portano rifiuti, discussioni dure e sorprese in studio. Durante le registrazioni, alcuni protagonisti rifiutano appuntamenti e si scaldano di fronte alle accuse degli altri. Le tensioni aumentano nel Trono Over, dove i confronti diventano sempre più accesi. Il pubblico vede momenti di confronto diretto e scontri inaspettati tra i partecipanti. La trasmissione continua a sorprendere con nuovi sviluppi inaspettati.

Le nuove puntate di Uomini e Donne, in onda dal 23 al 27 febbraio su Canale 5 si preannunciano ad alta tensione e piene di scintille soprattutto per il Trono Over. ANTICIPAZIONI TRONO OVER Protagonista assoluto della settimana sarà Edoardo. Il cavaliere, con un gesto inaspettato, si dichiarerà pubblicamente a Paola chiedendole di lasciare il . Potrebbe interessarti:. Uomini e Donne anticipazioni nuove puntate, Alessandro mette Gemma nella friendzone: ‘Ti vedo solo come un’amica’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

