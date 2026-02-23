Anticiclone sull' Italia nella settimana di Sanremo ma non ci sarà sole ovunque | nuvole anche sulla Liguria

L’anticiclone ha portato nuvole sulla Liguria durante la settimana di Sanremo, a causa di un fronte caldo che ha spinto aria umida dalla pianura padana. Nonostante le previsioni di stabilità, le nuvole si sono concentrate soprattutto sulla costa, riducendo le possibilità di sole. Le temperature restano miti, ma le condizioni meteo sono più instabili del previsto. La situazione potrebbe cambiare nel corso dei prossimi giorni, lasciando spazio a qualche variazione.

In Italia è la settimana di Sanremo e, dal punto di vista del meteo, a farla da padrone sarà l’anticiclone, che ha preso possesso dell’Europa centro-occidentale. Anche il nostro Paese ne beneficerà: il clima assumerà connotati primaverili, anche se alcune regioni dovranno fare i conti con dense foschie, nebbia e nuvole basse. Le previsioni meteo in Italia nella settimana di Sanremo Nel corso dell’ultima settimana di febbraio, il tempo sull’Italia si manterrà stabile, anche se non sempre soleggiato. Martedì 24 febbraio, stando alle previsioni di 3BMeteo, sono attesi alcuni addensamenti al Nordest, con possibilità di deboli piogge al mattino sui confini alto atesini e deboli nevicate oltre i 1800m. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sarà un fine settimana con nuvole, nebbie e gelate in pianura, ma sole in montagnaUn fine settimana caratterizzato da nuvole, nebbie e gelate in pianura, con il sole che invece splenderà in montagna.

