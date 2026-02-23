anm variazioni agli orari della metro linea 1 per verifiche tecniche

L'ANM ha deciso di anticipare la chiusura della Metro Linea 1 dal 23 al 26 febbraio 2026 a causa di controlli tecnici. Questa modifica riguarda soprattutto le corse serali, che saranno sospese prima del previsto, per permettere interventi di manutenzione. I passeggeri devono pianificare in anticipo i loro spostamenti, considerando le variazioni di orario. L’azienda informa che verranno adottate soluzioni temporanee per limitare i disagi.

Aggiornamento mobilità: ANM comunica la chiusura anticipata della Metro Linea 1 dal 23 al 26 febbraio 2026. Orari e dettagli delle ultime corse da Piscinola e Centro Direzionale. Il servizio di trasporto sotterraneo di Napoli subirà alcune modifiche temporanee nel corso dell'ultima settimana di febbraio. L'azienda ANM ha infatti programmato una serie di interventi mirati alla manutenzione delle infrastrutture e al collaudo dei nuovi materiali, operazioni necessarie per garantire i massimi standard di sicurezza lungo l'intera tratta. Dalla stazione di Piscinola: la corsa conclusiva della giornata partirà alle ore 20:48. 🔗 Leggi su 2anews.it

La circolazione è sospesa sulla linea convenzionale Firenze-Arezzo per verifiche tecniche sulla lineaLa manutenzione sulla linea ferroviaria tra Firenze e Arezzo causa la sospensione del traffico tra Incisa e Rignano.

Roma-Terni, verifiche tecniche e ritardi: pomeriggio ad ‘alta tensione’ sulla linea ferroviariaA partire dalle 14 di oggi, lunedì 12 gennaio, la linea ferroviaria tra Orte e Terni ha subito rallentamenti a causa di verifiche tecniche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orari; Metro Linea 1 Napoli, chiusura anticipata dal 16 al 19 febbraio 2026.

Metro Linea 1 Napoli, chiusura anticipata dal 16 al 19 febbraio 2026Nuova variazione agli orari della Metro Linea 1 a Napoli. ANM ha comunicato che, per consentire attività di verifica, manutenzione in linea e prove sul materiale rotabile, il servizio anticiperà la ... napolike.it

Orari mezzi pubblici a Ferragosto 2024/ Info e modifiche: ATM Milano, ATAC Roma, GTT Torino, ANM Napoli…Gli orari dei mezzi pubblici per la giornata di Ferragosto 2024: quali sono le linee deviate e quelle limitate da Roma, a Milano, Napoli, Torino e Firenze Siamo ormai giunti anche in questo 2024 al ... ilsussidiario.net

La metro linea 1 anticipa la chiusura per quattro giorni. - facebook.com facebook

: da ` ` per attività di verifica in linea, anticipa la chiusura. Ultime corse: da Piscinola, ore : da Centro Direzionale ore : x.com