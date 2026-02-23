Andrea Vetrugno scomparso da San Pancrazio Salentino | del 26enne non si hanno notizie da 8 giorni

Andrea Vetrugno, 27 anni, è scomparso da San Pancrazio Salentino il 15 febbraio, dopo aver lasciato casa senza avvisare nessuno. La causa della sua sparizione resta sconosciuta e le ricerche si concentrano nelle zone circostanti. La famiglia ha lanciato un appello per trovare notizie sul suo conto. Le autorità stanno verificando eventuali indizi che possano chiarire la sua assenza improvvisa. La comunità attende aggiornamenti sulle indagini.

