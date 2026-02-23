Andrea Mountbatten-Windsor fuori dalla linea di successione al trono britannico | serve l' accordo del Commonwealth

Anthony Albanese, premier australiano, ha scritto al Premier britannico Keir Starmer per confermare che l’Australia è pronta a sostenere qualsiasi proposta per rimuovere Andrea Mountbatten-Windsor dalla linea di successione al trono. La richiesta nasce dalla necessità di ottenere l’accordo del Commonwealth, senza il quale l’ex principe rimane ancora ottavo nella lista. La decisione dipende ora da un’intesa tra i paesi membri.

In una nota indirizzata a Starmer, Albanese ha scritto che «Accoglierà qualsiasi proposta» circa la rimozione dell'ex principe, e si dice d'accordo con il sovrano sul fatto che la giustizia debba fare il proprio corso. Una questione non semplice, ma di cui a Londra in molti vociferano da quando la notizia dell'arresto del 66enne è stata resa pubblica, sebbene non sia semplice da attuare. Andrea Mountbatten-Windsor, infatti, pur essendo stato privato del titolo di principe e di quello di duca di York e non essendo più Altezza reale è ancora ottavo in linea di successione al trono, per diritto di nascita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Caso Epstein: il governo britannico vuole l'ex principe Andrea fuori dalla linea di successione realeIl governo britannico ha deciso di agire dopo le accuse contro l’ex principe Andrea, coinvolto in uno scandalo che ha fatto scalpore.

Re Carlo, perché è difficile eliminare Andrea dalla linea di successione al tronoRe Carlo III affronta una sfida difficile nel tentativo di escludere Andrea dalla linea di successione.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Epstein e l'ex principe, l'82% dei britannici ora lo vuole fuori dalla linea di successione al trono; Così è nata la foto di Andrea Mountbatten-Windsor che ha fatto il giro del mondo: la soffiata sull'ex principe, il viaggio a Norfolk, 'il colpo di fortuna'; Andrea Mountbatten-Windsor, quarant'anni di scandali: da figlio prediletto della Regina Elisabetta a incubo della monarchia; La famiglia reale britannica non può più fare finta di niente.

Epstein e l'ex principe, l'82% dei britannici ora lo vuole fuori dalla linea di successione al tronoArrestato e subito rilasciato ma i sudditi di sua maestà lo vogliono fuori dalla linea di successione al trono. Andrea Windsor-Mountbatten, fratello di re Carlo III, è stato arrestato dalla polizia br ... msn.com

Caso Epstein, Londra valuta una legge per rimuovere l'ex principe Andrea dalla successioneSecondo un sondaggio pubblicato da YouGov l'82% dei britannici chiede la sua cancellazione mentre il 6% degli intervistati ritiene che debba rimanere ... tgcom24.mediaset.it

ULTIM'ORA - A tre giorni dall’arresto di Andrea Mountbatten Windsor, gli inquirenti londinesi fanno quadrato intorno a Peter Mandelson. - facebook.com facebook

ULTIM'ORA - A tre giorni dall’arresto di Andrea Mountbatten Windsor, gli inquirenti londinesi fanno quadrato intorno a Peter Mandelson. x.com