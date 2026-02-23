Andrea i nuovi dettagli | i massaggi in nota spese le prostitute a corte i presunti ricatti | Mandelson arrestato | ' Le carte date a Epstein'

Andrea ha scoperto che alcune spese per massaggi sono state rimborsate con soldi pubblici, mentre si indaga su incontri con prostitute presso una residenza ufficiale. Le autorità hanno anche accertato che guardie del corpo assunte con fondi pubblici sono state impiegate come portiere a eventi privati di Epstein. Inoltre, emergono dettagli su presunti ricatti collegati a persone vicine alla corte reale. La questione coinvolge diversi aspetti della vita pubblica e privata di figure note.

DAL NOSTRO CORRISPONDENTELONDRA - Il principe William è «frustrato» per lo scandalo che ha travolto suo zio Andrea e teme per la salute di suo padre Carlo, già malato di cancro: il re sarebbe «esausto», dicono fonti reali ai giornali inglesi, e messo a dura prova dagli ultimi avvenimenti, culminati nell’arresto di suo fratello. E la rabbia di William è trapelata alla cerimonia dei Bafta, gli Oscar del cinema britannico, dove l’erede al trono ha partecipato assieme alla moglie Kate: quando gli hanno chiesto se avesse visto il film Hamnet, William ha risposto che «ho bisogno di essere calmo e tranquillo, e al momento non lo sono: me lo conservo per un’altra volta». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Scandalo Andrea, Re Carlo "esausto" e le nuove indagini: i massaggi in nota spese, le prostitute a corte, i presunti ricatti degli 007Le recenti accuse riguardano le spese ingenti per massaggi e incontri non autorizzati a corte, causate da comportamenti discutibili di alcune figure di spicco.

Nuove indagini sull’ex principe Andrea: prostitute portate a corte con l’aereo «Lolita Express» di EpsteinIl nome del principe Andrea è legato a uno scandalo dopo che sono emerse prove che prostitute sono state portate a corte a bordo dell’aereo “Lolita Express” di Epstein.

William e Kate, il piano per cacciare Andrea. «Nuovi dettagli su Virginia Giuffre»Il principe William e Kate Middleton sono preoccupati per la pubblicazione, la prossima settimana, di Nobody's Girl, la biografia postuma di Virginia Giuffre, vittima di Jeffrey Epstein. L'editore ... ilmattino.it

