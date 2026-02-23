Ancora una proroga di chiusura per il cimitero di Giampilieri Molino

Il cimitero di Giampilieri–Molino rimarrà chiuso fino al 26 febbraio 2026 a causa di lavori di ristrutturazione. Il Comune ha deciso di prolungare la chiusura per garantire la sicurezza e completare le operazioni di manutenzione. La decisione riguarda anche le aree circostanti, dove sono in corso interventi di riqualificazione. La chiusura prolungata ha causato disagio ai visitatori abituali, che devono trovare alternative per le esequie.

Il Cimitero di Giampilieri–Molino resterà chiuso al pubblico fino alle 24 del 26 febbraio 2026. La proroga è stata disposta con ordinanza sindacale, N. 55 del 23 febbraio 2026, sulla base del report trasmesso dal Servizio Cimiteri, che ha evidenziato come non siano ancora stati completati gli interventi di ripristino necessari a seguito dei danni causati alle alberature dall’ondata di maltempo dei giorni scorsi. Attualmente sono in corso le operazioni di rimozione degli alberi crollati. Gli interventi vengono effettuati da terra, poiché i siti interessati non risultano raggiungibili con veicoli dotati di cestello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il cimitero di Giampilieri-Molino resta chiuso, il sindaco Basile dispone la prorogaIl cimitero di Giampilieri-Molino rimane chiuso dopo un guasto alle pompe di sollevamento.

