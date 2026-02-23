Ancora una prestazione insufficiente per il Pioppo Futsal! Contro un ottimo Palermo Futsal Club i gialloverdi non vanno oltre il pareggio

Il Pioppo Futsal ha ottenuto un pareggio contro il Palermo Futsal Club, una squadra che ha mostrato grande determinazione in campo. La causa della prestazione deludente dei gialloverdi risiede nella mancanza di incisività offensiva e in alcuni errori difensivi visibili durante la partita. I giocatori hanno faticato a trovare il ritmo giusto, lasciando spazio alle ripartenze avversarie. La partita si è conclusa con un risultato che lascia molte incognite sulla continuità del team.

Sabato pomeriggio deludente per il Pioppo Futsal, contro il Palermo Futsal Club non si va oltre il pareggio con le squadre che lasciano il parquet di gioco tra gli applausi del Pala Don Bosco per il bel pomeriggio di futsal regalato a tutti i presenti. Il mach parte subito a razzo con le due squadre che si studiano e cercano di trovare il varco giusto per concludere in rete, ma gli estremi difensori regalano spettacolo. La partita si sblocca dopo 10 minuti effettivi grazie alla rete di Chinnici, il 10 rosanero che su schema da calcio d'angolo gonfia la rete per il momentaneo 1-0; il vantaggio rosanero dura pochissimo, appena 10 secondi dopo ci pensa Allegra a portare nuovamente il match in parità.