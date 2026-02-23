ancora devastato dal lutto per hatice manda in cenere la casa e bahar lo ospita a casa sua

Il dolore per la perdita di Hatice spinge un personaggio a bruciare la propria casa, causando danni ingenti. La scena si svolge tra le macerie di un’abitazione distrutta da un incendio doloso, mentre un’amica offre ospitalità per far fronte alla crisi. La vicenda si inserisce nelle nuove puntate della serie turca, che mostrano come il lutto possa portare a gesti estremi e improvvisi. La trama continua a svilupparsi tra emozioni forti e decisioni difficili.

I l dolore presenta il conto nelle nuove puntate della serie turca La forza di una donna in onda lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 febbraio alle 16:00 su Canale 5. Hatice è morta. Poco dopo è morto anche Sarp: il peso della loro assenza per chi è rimasto è sempre più difficile da sostenere. In particolare Enver arriva a toccare il fondo: continua a vedere sua moglie, le parla, immagina che lei gli risponda. Ma sono solo allucinazioni. La forza di una donna, anticipazioni puntata 23, 24 e 25 febbraio, trama episodi.

La forza di una donna, anticipazioni 31 gennaio: Bahar si risveglia, Enver scopre come sta sua moglie HaticeBahar si risveglia dopo il coma e i medici le danno speranze di ripresa.

«Non disperarti per me», aveva sussurrato Hatice a Enver mentre era ancora in ospedale. Queste parole restano nella mente di Enver, che da quel momento non riesce più a separare realtà e ricordi. Da quando sua moglie se n’è andata, lui continua a vederl - facebook.com facebook