Anche per il New York Times il fallo di Hojlund è inesistente

Il New York Times afferma che il fallo di Hojlund non c'è stato, causando la sconfitta del Napoli a Bergamo. La decisione dell'arbitro ha acceso discussioni tra tifosi e commentatori, che contestano la validità dell'intervento. La partita si è conclusa con il risultato che ha alimentato polemiche e dubbi sulla corretta valutazione delle azioni in campo. La questione rimane aperta e ancora al centro di analisi approfondite.

"Il Napoli ha perso anche a Bergamo, in circostanze controverse". The Athletic – a firma James Horncastle – parla ovviamente anche del Napoli nel consueto punto settimanale sulla Serie A. Si sofferma su quanto accaduto a Bergamo tra Atalanta e Napoli: Chiffi le decisioni arbitrali, il Var, i gol e i rigori. Scrive il quotidiano online:. Convinto di essere andato 2-0 contro l'Atalanta, Conte era incredulo quando l'arbitro ha annullato il gol di Miguel Gutierrez per un fallo inesistente di Rasmus Hojlund su Isak Hien. Figurarsi per gli anglosassoni quanto possa essere fallo quello di Hojlund, in Premier League si metterebbero a ridere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Assurdo gol annullato a Gutierrez, Chiffi vede un fallo inesistente di Hojlund