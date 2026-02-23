Anche la chiesa di San Mercuriale è stata barocca

La mostra internazionale sul Barocco ha portato nuova luce sulla decorazione della chiesa di San Mercuriale a Forlì. La presenza di artisti provenienti da diversi paesi ha portato a restauri e interventi nelle sue facciate e nelle opere interne. Le opere esposte mostrano dettagli che prima erano meno visibili, attirando l’attenzione di molti visitatori. I lavori sono stati realizzati grazie a un finanziamento speciale destinato alla valorizzazione del patrimonio storico. La chiesa si prepara ad accogliere un pubblico più vasto.