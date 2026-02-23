Anche la chiesa di San Mercuriale è stata barocca
La mostra internazionale sul Barocco ha portato nuova luce sulla decorazione della chiesa di San Mercuriale a Forlì. La presenza di artisti provenienti da diversi paesi ha portato a restauri e interventi nelle sue facciate e nelle opere interne. Le opere esposte mostrano dettagli che prima erano meno visibili, attirando l’attenzione di molti visitatori. I lavori sono stati realizzati grazie a un finanziamento speciale destinato alla valorizzazione del patrimonio storico. La chiesa si prepara ad accogliere un pubblico più vasto.
La nuova mostra internazionale sul Barocco, appena avviata al Museo Civico San Domenico di Forlì, si riverbera persino sul monumento simbolo della città: la chiesa di San Mercuriale. La secolare abbazia di Piazza Saffi venne fondata dai monaci benedettini nel IX secolo nello stile architettonico tipico del tempo: il romanico. I suoi caratteri fondamentali sono noti a tutti: strutture robuste, uso della pietra, archi a tutto sesto, volte a crociera e un aspetto monumentale.
