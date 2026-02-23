Anche Davide Toffolo alla proiezione del documentario sulla Banda Rulli Frulli

Davide Toffolo ha partecipato alla proiezione del documentario sulla Banda Rulli Frulli, evento che ha attirato molti appassionati di musica e arte inclusiva. La serata, tenutasi al Nuovo Cinema di Pordenone, ha mostrato il viaggio della banda, nato per unire giovani con diverse abilità attraverso la musica. Il film, realizzato da Diego Gavioli e Gianluca Marcon, mette in luce l’importanza dell’inclusione sociale attraverso l’arte. La proiezione ha riscosso grande interesse tra il pubblico locale.

Ad aprire la serata una performance live della Marching Band della Banda Rulli Frulli, che introdurrà il pubblico all’esperienza che verrà poi raccontata sullo schermo. A dare ulteriore profondità al dialogo culturale dell'appuntamento sarà la partecipazione di Davide Toffolo, musicista e fumettista pordenonese, noto come frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti e da tempo vicino alle esperienze della Banda Rulli Frulli. Il Faro è il racconto poetico e travolgente di un'esperienza unica nel panorama musicale e sociale italiano. Diretto da Diego Gavioli e Gianluca Marcon su un soggetto di Cristian Poli e prodotto da Filandolarete (distribuzione Emerafilm), Il Faro è un documentario (72 minuti) che racconta la magica e contagiosa avventura della Banda Rulli Frulli, il progetto artistico e musicale fuori dagli schemi, nato a Finale Emilia, nel modenese, nel 2010. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Argomenti discussi: Davide Toffolo: Mio fratellino ha scoperto il rock'n'roll; Il Faro: il viaggio straordinario della Banda Rulli Frulli arriva a Pordenone

